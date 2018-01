Migranti: Guardia Costiera Libia, 90-100 i dispersi

(ANSAmed) - IL CAIRO, 10 GEN - "Il numero totale delle persone salvate oggi è di 279, di cui 19 donne e 17 bambini.



Sfortunatamente un gran numero di migranti è dato per disperso non meno di 90-100 migranti dell'imbarcazione andata distrutta.



che Dio li benedica". Lo riferisce la Guardia Costiera libica in un comunicato sul naufragio di un gommone al largo della Libia.



Il comunicato è stato pubblicato nella notte sulla pagina Facebook della Marina libica e si riferisce ad operazioni di salvataggio compiute ieri.



La nota riferisce che 17 migranti sono stati salvati dalla motovedetta "Sabrata" (...) "all'alba di martedì 9 gennaio": il loro gommone è stato trovato "distrutto a nord della città di Khoms" (o "Homs", quindi circa 100 km a est di Tripoli).



"Il fondo dell'imbarcazione era completamente sfondato e i sopravvissuti sono rimasti aggrappati alla parte gonfiabile dell'imbarcazione fino all'arrivo della motovedetta Sabrata", aggiunge il comunicato.



"Mentre la pattuglia stava salvando i migranti clandestini in questa imbarcazione sinistrata, ha ricevuto una seconda e una terza notifica sulla presenza di imbarcazioni di migranti clandestini a nord di Zauia", informa ancora la nota riferendosi a una località circa 50 km in linea d'aria a ovest di Tripoli.(ANSAmed).