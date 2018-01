Siria: continua avanzata governativa in provincia Idlib Forze di Damasco a ridosso base aerea perduta nel 2015

(ANSAmed) - BEIRUT, 10 GEN - In Siria le forze governative siriane e le milizie loro alleate continuano ad avanzare nella provincia nord-occidentale di Idlib e sono arrivate ormai a ridosso della base aerea di Abu al Duhur, che i ribelli controllano dal 2015.



La base è considerata il principale obiettivo di questa nuova offensiva, cominciata lo scorso ottobre, mirata principalmente contro le milizie collegate ad Al Qaida e che ha costretto decine di migliaia di persone a fuggire verso il confine settentrionale con la Turchia. La ripresa del controllo dell'installazione militare permetterebbe alle forze governative di mettere in sicurezza la principale strada che da Damasco conduce ad Aleppo.



Il responsabile dell'ufficio per i diritti umani dell'Onu, Zeid Raad Al Hussein, ha espresso "grave preoccupazione" per la situazione dei civili in questa che dovrebbe essere una delle quattro zone di de-escalation concordate tra Russia, Iran e Turchia e dove vivono circa 2,6 milioni di siriani, compresi 1,1 milioni che sono già stati costretti a fuggire da altre regioni.



Intanto continuano i combattimenti anche in un'altra delle zone di de-escalation, la Ghuta orientale, alle porte di Damasco, anch'essa in mano a forze ribelli e fondamentaliste.



Secondo Zeid, almeno 85 civili, di cui 30 minori, sono stati uccisi a partire dal 31 dicembre nei bombardamenti delle forze governative su quest'area. (ANSAmed).