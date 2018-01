Tunisia: manifestazioni, 206 arresti e 45 agenti feriti

(ANSAmed) - TUNISI, 10 GEN - E' di 206 persone arrestate, 49 agenti di polizia feriti e 45 autoveicoli delle forze dell'ordine danneggiati il bilancio della seconda notte di disordini in numerose città della Tunisia che hanno visto confrontarsi gruppi di giovani scesi in strada per manifestare contro l'aumento dei prezzi e la polizia. Lo ha riferito in mattinata il portavoce del ministero dell'Interno di Tunisi, Khalifa Chibani. Le accuse nei confronti dei giovani arrestati sono di furto, devastazione e saccheggio di beni pubblici.



(ANSAmed).