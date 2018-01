Turchia: 50 mila arresti nel 2017 per legami con Gulen Dal golpe sono 90 mila. Ankara, 'i fermati sono il triplo'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 GEN - Sono quasi 50 mila (48.305) le persone arrestate in Turchia nel 2017 con l'accusa di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. Lo ha reso noto il ministro degli Interni di Ankara, Suleyman Soylu, precisando che "il numero dei fermati è circa il triplo" e che "persino queste cifre non sono sufficienti a indicare la gravità della situazione".



Se sommato ai numeri diffusi in precedenza, il totale degli arrestati sotto lo stato d'emergenza dichiarato dopo il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 è di circa 90 mila. Ankara ha già dichiarato di voler prolungare le misure emergenziali di altri 3 mesi, alla scadenza prevista la prossima settimana.



(ANSAmed).