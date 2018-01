Giuramento cittadinanza disabile straniero "discriminatorio" Sentenza Corte dichiara incostituzionale imposizione misura

(ANSAmed) - ROMA, 11 GEN - L'imposizione allo straniero disabile del giuramento di fedeltà alla Repubblica come condizione per acquisire la cittadinanza rappresenta una forma di "discriminazione" e di "emarginazione sociale" che ostacola il processo di inserimento del disabile nella società e nella comunità politica italiana. Ad affermarlo è la Corte costituzionale italiana, secondo quanto riportato dal ministero dell'Interno del Paese, che con una sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge italiana sulla cittadinanza. Caso sollevato da tribunale a Modena Secondo la decisione, giudicata un ulteriore passo della giurisprudenza costituzionale verso l'estensione agli stranieri dei diritti fondamentali spettanti ai cittadini, tale ostacolo deve essere per proteggere l'inviolabilità dei diritti fondamentali spettanti anche agli stranieri. Secondo la Corte, le norme vigenti sulla cittadinanza sono incostituzionali là dove non esonerano dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità. La questione è sollevata in un caso del tribunale di Modena, chiamato a decidere sulla richiesta di un amministratore di sostegno, padre di un'aspirante cittadina italiana, di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza in favore della figlia, pur senza il prescritto giuramento di adesione ai valori costituzionali. La figlia, infatti, non era in condizione di prestarlo in quanto affetta da grave patologia psichica.



Giuramento causa "emarginazione sociale" La sentenza ricorda che il quadro normativo italiano in materia di disabilità è volto non solo a prestare assistenza ma anche a favorire l'integrazione sociale del disabile. Secondo la Corte, "questo inserimento è evidentemente impedito dall'imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolari gravità, sia incapace di prestarlo". Perciò la sua imposizione può provocare una "forma di emarginazione sociale" che esclude "irragionevolmente" il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza.



In base a questo, la Corte ha giudicato incostituzionale l'articolo in merito. (ANSAmed).