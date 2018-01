Siria: aiuti a 50.000 sfollati a confine Giordania

AMMAN - Circa 50.000 sfollati siriani bloccati in Siria alla frontiera giordana, hanno potuto cominciare a ricevere assistenza umanitaria dall'Onu a partire da lunedì dal territorio giordano. Lo riferiscono le Nazioni Unite, esprimendo "sincero apprezzamento" per la cooperazione del governo di Amman. Le agenzie dell'Onu, si legge in un comunicato, "stanno procedendo con una distribuzione eccezionale di cibo, generi di prima necessità e kit per l'inverno per aiutare gli sfollati ad affrontare le difficili condizioni climatiche".



Finora i carichi di 59 camion sono stati distribuiti a 5.720 famiglie nel campo di Rukban, abitato prevalentemente da donne e bambini che, sottolinea l'Onu, "vivono da due anni in condizioni insopportabilmente difficili e insicure dopo essere fuggiti dall'insicurezza in altre parti della Siria".



"Nel 2018 - sottolineano ancora le Nazioni Unite - pensiamo di cominciare le regolari consegne di aiuti umanitari da Damasco e ribadiamo la necessità di una soluzione durevole a lungo periodo per questa popolazione di sfollati".(ANSAmed).