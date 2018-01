Barche trafficanti più veloci, record migranti in Spagna Frontex, stesse lance traffico hashish. Incide anche crisi Rif

(ANSAmed) - MADRID, 15 GEN - I nuovi metodi di trasporto impiegati dalle mafie nel traffico di persone contribuiscono all'aumento della pressione migratoria sulla Spagna.



Un portavoce di Frontex, citato oggi dal quotidiano El Mundo, segnala "il recente impiego di lance rapide, collegate al traffico di hashish", capaci di trasportare molte persone in poco tempo. Si tratterebbe di imbarcazioni leggere di plastica gonfiabile, fabbricate in Cina. Il declino delle altre rotte europee dei migranti, rispetto a quella del Mediterraneo occidentale, e "l'instabilità nella zona del Rif marocchino" sono indicate come le altre concause, assieme al "crescente impiego di imbarcazioni di maggiore capacità", dell'aumento record di sbarchi sulle coste spagnole nel 2017. Venerdì prossimo il direttore esecutivo dell'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Fabrice Leggeri, sarà a Madrid per analizzare l'attuale emergenza. Secondo un portavoce di Frontex, la rotta spagnola dei migranti "è più accessibile delle altre·non solo per "la breve distanza" dal continente africano attraverso lo Stretto di Gibilterra, ma anche "per il recente impiego di potenti lance rapide, abitualmente usate per il traffico di hashish, capaci di trasportare molte persone in poco tempo" e "con partenze simultanee per rendere difficile l'intercettazione da parte delle autorità addette ai controlli frontalieri". D'altra parte, le proteste nella regione marocchina del Rif hanno provocato un esodo di giovani dal paese magrebino e catalizzano l'azione della polizia marocchina, costretta "a dare priorità" agli interventi "per l'ordine pubblico rispetto alla vigilanza delle coste", indicano fonti della lotta all'immigrazione irregolare.



Sabato oltre 150 migranti sono stati tratti in salvo nel mare di Alboran, mentre viaggiavano su sei imbarcazioni precarie e alcune canoe gonfiabili partite dalla costa marocchina di Alhucemas. Secondo il segretario di Stato alla sicurezza, José Antonio Nieto, "Il Nord Africa registra una forte pressione migratoria dovuta, fra gli altri fattori, alla grave situazione di instabilità che attraversano alcuni Paesi del continente" ed ai loro "bassi indici di sviluppo", contestualmente "al miglioramento della situazione economica della Spagna". I 'sin papeles' giunti sulle coste mediterranee spagnole lo scorso anno hanno segnato un record storico, comparabile solo alla crisi dei caicchi registrata un decennio fa alle Canarie. Delle 28.349 persone giunte via mare e via terra, 20.757 sono sbarcate sulle coste di Andalusia, Comunità Valenziana, Murcia e Baleari: il triplo che nel 2016, secondo i dati diffusi dal ministero spagnolo degli Interni. (ANSAmed).