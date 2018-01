Consulenza Barcellona ad Amman per accessibilità disabili In progetto pilota urbanizzazione nel quartiere Jabal Al-Hussein

(ANSAmed) - MADRID, 15 GEN - Barcellona offrirà una consulenza tecnica ad Amman in un progetto pilota di urbanizzazione accessibile a persone disabili. Ne danno notizia fonti del Comune catalano in occasione della visita di una delegazione municipale, guidata dall'assessore alle Relazioni internazionali, Laura Perez, nella capitale della Giordania. Cominciata sabato, la missione di quattro giorni si inquadra in un accordo sottoscritto nel 2016 fra la Barcellona e la Giordania, paese che "si trova in un processo di cambiamento nel trattamento delle persone disabili". Secondo Perez, l'esperienza della città di Gaudì potrà essere d'aiuto al quartiere di Jabal Al-Hussein di Amman nella ricerca di nuovi modelli di servizi e spazi di partecipazione della popolazione con diverse capacità funzionali.



Nel corso della visita, l'assessore si recherà anche nei campi di rifugiati alla frontiera fra la Giordania e Siria - di Arzay, Zatari e Mafraq - per conoscere i progetti di cooperazione, finanziati dal Comune di Barcellona e promossi da Ong per far fronte alla crisi dei rifugiati, dei quali la Giordania è uno dei principali paesi di accoglienza. Attualmente il regno hashemita registra 9,5 milioni di abitanti, dei quali oltre 670.000 rifugiati siriani, per un totale di un milione di i profughi contanto quelli di origine irachene e palestinesi già presenti nel paese.



"In questo contesto - conclude la nota - il Comune punta a cercare opportunità per un'assistenza tecnica all'Unicef e valutare l'accessibilità dei campi di rifugiati, con progetti che saranno realizzati nel corso del 2018 e che potranno servire per migliorare i protocolli di accessibilità di tutti i campi di rifugiati nel mondo". (ANSAmed)