Siria: Unicef, 30 bambini uccisi da inizio anno a Ghouta est Morti anche a Idlib, da dove 100 mila civili sono in fuga

(ANSAmed) GINEVRA, 15 GEN - In Siria, nei primi 14 giorni del 2018, 30 bambini sono stati uccisi in un'escalation di violenza nel sobborgo di Ghouta orientale, dove si stima che 200.000 bambini sono sotto assedio dal 2013, ha denunciato il rappresentante dell'Unicef in Siria, Fran Equiza.



A Idlib, nel nord-ovest del paese in guerra, la violenza avrebbe ucciso e ferito decine di bambini e donne e costretto alla fuga circa 100.000 civili nelle ultime settimane.



E' vergognoso che da quasi 7 anni, una guerra sulla pelle dei bambini continui mentre il mondo sta a guardare", ha deplorato Equiza. "Mentre avevamo visto un piccolo barlume di speranza alla fine del 2017, con l'evacuazione di 17 bambini con urgente bisogno di cure mediche, l'inasprirsi della violenza nella regione di Ghouta orientale ha tramutato la speranza in disperazione per i restanti 120 bimbi in attesa di evacuazione medica d'urgente", ha detto Equiza.



Il rappresentante Unicef ha ribadito l'appello alle parti in conflitto affinché consentano agli attori umanitari di raggiungere i bambini che hanno bisogno di assistenza umanitaria ovunque essi si trovino in Siria. (ANSAmed).