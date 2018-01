Turchia: mille arresti per terrorismo in una settimana Non si ferma repressione post-golpe, in manette 721 'gulenisti'



(ANSAmed) - ISTANBUL, 15 GEN - Ancora arresti di massa in Turchia sotto lo stato d'emergenza post-golpe, che il governo ha annunciato di voler prolungare di altri 3 mesi alla scadenza, prevista questa settimana. Sono quasi mille (986) le persone finite in manette nell'ultima settimana con accuse di terrorismo. Lo rende noto il ministero degli Interni. La maggior parte (721) sono accusate di collegamenti con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen.



Altre 183 sono state arrestate in operazioni contro il Pkk, durante le quali - sostiene sempre Ankara - risultano anche "neutralizzati" 19 militanti curdi, 2 dei quali uccisi. Detenuti inoltre 71 sospetti jihadisti dell'Isis e 11 membri di organizzazioni illegali di estrema sinistra.



Dal fallito colpo di stato del 2016, circa 90 mila persone risultano arrestate in Turchia con accuse di terrorismo.(ANSAmed).





