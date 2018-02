Erdogan lunedì a Roma. Vedrà Papa, Mattarella e Gentiloni Rischio contestazioni. Creata 'zona verde' con divieto proteste

(ANSAmed) - ROMA, 31 GEN - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sarà lunedì prossimo in visita per 24 ore a Roma, dove sarà ricevuto da Papa Francesco in Vaticano e dov'è prevista una colazione al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella e un incontro con il premier Paolo Gentiloni.



A Roma è massima l'allerta per la visita di Erdogan: il rischio è che possano esserci blitz di contestazione. Sotto la lente, in particolare, realtà dei centri sociali romani che starebbero chiamando a raccolta anche analoghe realtà di altre città e potrebbero saldarsi con la comunità curda in contestazione con il presidente.



Verrà creata una "green zone" in cui sarà vietato manifestare nelle giornate di domenica e lunedì, secondo quanto prevede il piano di sicurezza. (ANSAmed).