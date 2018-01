Tunisia: in dirittura d'arrivo studio per parità genere Attesa la proposta su riforma diritto ereditario

(ANSAmed) - TUNISI, 31 GEN - La Commissione delle libertà individuali e dell'uguaglianza di genere presso la presidenza della Repubblica tunisina, terminerà i suoi lavori entro il 20 febbraio prossimo e presenterà al presidente della Repubblica, Beji Caid Essebsi una relazione dettagliata contenente proposte e raccomandazioni per facilitare l'applicazione delle riforme legate alla libertà e all'uguaglianza uomo-donna, tra cui quella del diritto ereditario. Lo ha annunciato Bochra Bel Haj Hamida, presidente della Commissione, nel corso di un'audizione davanti alla commissione parlamentare per le Donne, la famiglia, i bambini, i giovani e gli anziani del parlamento tunisino. C'è molta attesa in Tunisia in particolare sui contenuti della proposta sulla riforma della legge ereditaria, che dovrebbe riuscire a conciliare i principi contenuti nella Costituzione con quelli di una legislazione fortemente influenzata dal diritto islamico. Nell'Islam infatti la questione ereditaria rappresenta una sorta di tabù, poiché nel Corano è scritto fra l'altro che alle donne spetta la metà dell'eredità rispetto all'erede maschio. Altre proposte da parte della Commissione che stanno facendo rumore nel Paese, specie tra i conservatori, sono l'abolizione della dote e la possibilità (facoltativa) per le donne di poter trasmettere anche il loro cognome di famiglia, oltre a quello del marito, ai propri figli. Molti sono comunque i passi avanti registrati in direzione dell'uguaglianza di genere in Tunisia negli ultimi anni. Ad agosto 2017 il parlamento ha votato una legge organica contro la violenza sulle donne e per la parità di genere, nel settembre successivo il ministro tunisino della Giustizia, Ghazi Jeribi, ha firmato una circolare che annullava la norma che impediva alle tunisine di sposarsi con non musulmani, lasciando dunque libere le donne tunisine di sposarsi con chi vogliono, indipendentemente dalla religione. (ANSAmed).