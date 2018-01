Turchia: riprende processo a capi Amnesty, rischiano 15 anni Presidente ong detenuto da 8 mesi, in 11 accusati di terrorismo

(ANSAmed) - ISTANBUL, 31 GEN - È ripreso stamani al tribunale di Caglayan a Istanbul il processo nei confronti di 2 vertici di Amnesty International in Turchia e di altri 9 attivisti per i diritti umani, che rischiano fino a 15 anni di carcere con accuse di "associazione terroristica". Alla sbarra ci sono il presidente nazionale dell'ong, Taner Kilic, detenuto da quasi 8 mesi e unico imputato ancora in carcere, e la direttrice Idil Eser. A processo ci sono anche 2 stranieri, il tedesco Peter Steudtner e lo svedese Ali Gharavi, che dopo essere stati rilasciati nell'ottobre scorso hanno però lasciato la Turchia. La procura li accusa a vario titolo di legami con la presunta rete golpista di Fethullah Gulen, gruppi illegali curdi e di estrema sinistra.



In una nota diffusa alla vigilia dell'udienza, Amnesty ha nuovamente respinto con forza ogni addebito, parlando di "un procedimento politicamente motivato con l'obiettivo di zittire le voci critiche all'interno della Turchia". L'ong ha inoltre reso noto di aver raccolto oltre un milione di firme per chiedere il rilascio di Kilic e il proscioglimento di tutti gli imputati. Come nelle precedenti udienze, in tribunale sono attesi diversi osservatori e diplomatici stranieri.