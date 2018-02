Siria: fonti mediche, 104 civili uccisi in offensiva turca Sono 156 i feriti secondo il bilancio dell'ospedale di Afrin

(ANSAmed) - BEIRUT, 1 FEB - E' di oltre cento civili uccisi il bilancio fornito dalle fonti mediche curdo-siriane dell'enclave di Afrin, dal 20 gennaio investita dall'offensiva di terra turca e delle milizie arabo-siriane alleate di Ankara.



Lo ha riferito oggi in un comunicato la direzione dell'ospedale di Afrin, capoluogo della regione stretta tra il confine turco e due zone - Azaz e Idlib - sotto il controllo della Turchia. Secondo le fonti ospedaliere, in due settimane di attacchi di terra e di raid aerei e di artiglieria, 104 civili della zona di Afrin sono morti, mentre 156 sono rimasti feriti. Le informazioni non possono essere verificate in maniera indipendente sul terreno. (ANSAmed).