Migranti:Marina Libia su naufragio,non abbiamo trovato nulla Portavoce, inviate due motovedette, nessun superstite o cadavere

(ANSAmed) - IL CAIRO, 2 FEB - La Guardia costiera libica ha inviato due motovedette alla ricerca di dispersi del naufragio segnalato oggi dall'Oim ma non sono stati trovati sopravvissuti nè cadaveri. Lo ha riferito all'ANSA il portavoce della Marina libica da cui dipendono i guardiacosta, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem.



"Dopo questo annuncio abbiamo inviato due motovedette. La prima è uscita alle cinque di mattina dalla base di Tripoli ed è rientrata a mezzogiorno ma non ha trovato nessuno, nè corpi né sopravvissuti", ha detto il portavoce contattato per telefono.



"Anche una seconda motovedetta salpata da Zuara alle 8 del mattino non ha trovato nulla", ha aggiunto Ghasem rimandando all'Oim per qualsiasi altra informazione "perchè noi non abbiamo trovato nessuno, nè morti nè vivi". "Le Guardie costiere libiche e la Marina libica non risparmiamo alcuno sforzo per salvare i clandestini e venire in loro soccorso", ha sottolineato comunque il portavoce segnalando che solo tra mercoledì e giovedì vi sono state tre operazioni di salvataggio con un totale di 362 migranti tratti in salvo, tra cui 77 donne e sei bambini.



(ANSAmed).