Tunisia: reporter protestano contro minacce libertà stampa

(ANSAmed) - TUNISI, 2 FEB - "La stampa è libera", "La libertà di espressione è un diritto che non cederemo", "La libertà di stampa è una linea rossa", questi alcuni degli slogan che hanno caratterizzato il sit-in odierno indetto dal Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini (Snjt) per denunciare il ritorno a pratiche repressive nei confronti della categoria e protestare contro le minacce alla libertà di stampa e ai professionisti dei media. Moltissimi i giornalisti presenti, con fascia rossa al braccio, davanti alla sede del sindacato nella capitale. In tale circostanza ha parlato il presidente del Snjt, Néji Bghouri, per sottolineare come la libertà di stampa sia attualmente in pericolo in Tunisia, e non ha escluso il ricorso allo sciopero generale se la situazione non dovesse migliorare. La tensione tra giornalisti e forze dell'ordine è aumentata in seguito alle recenti dichiarazioni del ministro dell'Interno durante un'audizione alla Commissione sicurezza del parlamento che ha rivelato l'intercettazione di alcune comunicazioni tra giornalisti e manifestanti durante le proteste violente della seconda settimana di gennaio. (ANSAmed).