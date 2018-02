Cisgiordania, Israeliano accoltellato e ucciso Esercito inizia caccia all'uomo per rintracciare palestinese

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 FEB - Un israeliano è stato accoltellato ed è poi morto per la gravità delle sue ferite, nei pressi dell'insediamento ebraico di Ariel, in Cisgiordania.



L'uomo, di circa 40 anni, era stato ricoverato in 'gravi condizioni' nell'ospedale Beilinson di Petah Tivka.



L'esercito israeliano ha lanciato una caccia all'uomo per rintracciare il palestinese che, secondo il portavoce militare, è stato colpito da un soldato prima di riuscire a dileguarsi.



