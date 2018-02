Da Ue due consultazioni online su migranti e sicurezza Questionari pubblici per progetti finanziari futuri

(di Stefano Intreccialagli) (ANSAmed) - ROMA, 5 FEB - La Commissione Europea ha lanciato due consultazioni pubbliche sui fondi dell'Unione europea dedicati ai temi della migrazione e della sicurezza, con i quali si pone l'obiettivo di raccogliere contributi da parte dei cittadini e dagli stakeholder utili alla costruzione dei programmi finanziari futuri dell'Unione. È possibile partecipare compilando entro l'8 marzo 2018 un questionario online, disponibile in 23 lingue europee, la cui compilazione richiede circa mezz'ora di tempo.



"Nel 2018, la Commissione realizzerà le proposte per la prossima genetazione di programmi finanziari per il Multiannual Financiali Framework post-2020, il budget a lungo termine dell'Ue", spiega la Commissione europea sul sito dell'iniziativa. "Le proposte della Commissione saranmo realizzate per farr in modo per l'Ue di portare avanti ciò che è più importante, in aree nelle quali si può ottenere di più dell'azione solitaria degli Stati Membri. Questo richiede una valutazione attenta di ciò che ha funzionato bene nel passato e di ciò che andrebbe migliorato per il futuro".



Per quanto riguarda il questionario in materia di migrazioni (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EufundsMigration), la Commissione europea sottolinea che i fondi "possono contribuire in modi diversi" anche alla "integrazione a lungo termine dei migranti legali nella nostra società: programmi per combattetere la povertà e per promuovere l'inclusione sociale". Nel questionario ai partecipanti viene chiesta la loro opinione sull'importanza di sfide in materia quali l'accoglienza di migranti e rifugiati, migrazione legale, reinsediamenti, lotta ai trafficanti. Anche nella consultazione in materia di sicurezza in Ue (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUfundsSecurity), le domande riguardano, tra le altre, la lotta i crimini di frontiera, la sicurezza dei confini e il supporto alle emergenze umanitarie. Alla conclusione delle consultazioni di marzo, la Commissione realizzerà una sintesi delle risposte, che saranno utili a delineare le proposte del Multiannual Financial Framework post-2020.(ANSAmed).