Siria: Ong, il bilancio dei raid sulla Ghuta sale a 44 morti Bilancio più sanguinoso da ripresa campagna militare

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 FEB - Sale ad almeno 44 civili uccisi, tra cui una decina di minori e altrettante donne, il bilancio non verificabile in maniera indipendente di raid aerei governativi siriani sulla regione a est di Damasco controllata da forze delle opposizioni e assediata dalle truppe lealiste. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che cita fonti mediche e della protezione civile nella Ghuta, l'area da un mese e mezzo colpita da intensi bombardamenti.



Secondo l'Osservatorio, si tratta del bilancio più sanguinoso da quando, dal 25 dicembre scorso, è ripresa violenta la campagna militare, aerea e di terra, delle truppe governative sostenute dalla Russia e dall'Iran conto la zona della Ghuta orientale.



Secondo le fonti citate dall'Osservatorio, nelle ultime 24 ore sono state colpite tutte le principali località della Ghuta, in particolare Duma e Arbin, i due centri urbani dove si trovano le sedi dei gruppi militari dell'opposizione armata e le principali infrastrutture civili, compresi ospedali e luoghi di rifugio per gli sfollati. L'Ondus fornisce un bilancio di oltre 500 civili uccisi in 45 giorni di offensiva governativa sulla Ghuta. Tra questi figurano oltre cento tra minori e donne. (ANSA).