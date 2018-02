A Napoli carnevale su diritti cittadinanza stranieri Sfilata con bambini dopo laboratori su 'Ius Soli'

(ANSAmed) - NAPOLI, 8 feb - "Non stiamo con le mani in mano": sarà questo lo slogan di apertura della sfilata di Carnevale del Rione Sanità, quartiere di Napoli, in programma il 9 febbraio che vedrà la partecipazione delle scuole del territorio e dei bambini della municipalità, anima della manifestazione. "Sarà un Carnevale all'insegna dei diritti di cittadinanza per tutti i bambini", spiegano Ivo Poggiani e Laura Marmorale, rispettivamente presidente della III Municipalità che comprende il quartiere e l'assessore municipale alla scuola. "Mai come in questo momento il segnale che viene dal nostro territorio guarda a quello che avviene nel Paese, un segnale di uguaglianza e di solidarietà contro ogni razzismo".



Laboratori su Ius Soli "Nei laboratori per la preparazione del Carnevale - spiegano Poggiani e Marmorale - grazie alla collaborazione dei centri territoriali, dei tirocinanti e dei genitori, si sono tenute delle lezioni con i bambini per spiegare lo ius soli - la riforma della legge di cittadinanza proposta in Italia - in un momento di formazione civica importante per educare al rispetto e all'antirazzismo". La sfilata partirà alle ore 10 da Piazza Sanità per concludersi al "Giardino dei miracoli". Sono 10 le scuole della città che parteciperanno alla manifestazione promossa dalla III Municipalità del Comune, dall'Assessorato comunale al Welfare con la partecipazione di diversi centri territoriali. Il primo appuntamento della kermesse del Rione Sanità è stato il Carnevale di Capodimonte.