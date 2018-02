Bosnia: video con presunto addestramento ragazzi, polemiche Leader 'Askeri' si difende, si tratta di associazione sportiva

(ANSAmed) – SARAJEVO, 9 FEB – Un video dal titolo 'Askeri Campeggio invernale 2018', girato sul lago Jelen presso Tesanj, in Bosnia centrale, apparso su Youtube e che mostra una trentina di ragazzi di varie età mentre studiano l'islam e fanno anche vari esercizi, ha provocato numerose reazioni in Bosnia e nel resto dei Balcani: si tratterebbe di addestramento paramilitare condotto da estremisti wahabiti.



Mentre la Comunità islamica bosniaca si è con decisione distanziata dall'associazione Asker ('soldato' in turco) e dall'insegnamento della religione fuori dalle istituzioni, il ministro dell'interno Dragan Mektic ha assicurato che la polizia accerterà i fatti e i motivi di chi sta dietro alle attività dell'Associazione.



Secondo il leader di Asker, Enver Hebibovic, si tratta di una associazione sportiva che pratica, nel rispetto delle leggi vigenti, airsoft, uno sport di simulazione militare simile a paintball, con l'obiettivo di far crescere le qualità morali oltre che fisiche dei giovani. (ANSAmed).