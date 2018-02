Libia: polizia, due zaini-bomba contro la moschea di Bengasi Sale il bilancio dei feriti, due i morti ma potrebbero aumentare

(ANSA) - IL CAIRO, 9 FEB - Il portavoce della Prefettura di polizia di Bengasi, Moataz Al Akouri, in dichiarazioni al portale Al Wasat ha annunciato che "due zaini sono stati all'origine dell'esplosione avvenuta oggi pomeriggio nella moschea Abu Huraira" a Bengasi. Uno zaino era stato piazzato "nei bagni della moschea", precisa il sito riferendosi a un luogo di culto che alcuni media indicano col nome di Saad Ibn Abou Abada.



Il sito Libya Observer cita fonti mediche per indicare il numero delle vittime in un morto e 84 feriti mentre la portavoce dell'ospedale Al Galaa, Fadia Al Burghuti, ha corretto al rialzo una propria precedente indicazione parlando ora ad Al Wasat di un corpo e 62 feriti. Altri media arabi e internazionali parlano invece di due morti.



Il ministero della Salute del governo provvisorio libico insediato a Tobruk, e che controlla anche l'area di Bengasi, ha precisato che i ferimenti vanno da leggeri a gravi e quindi il numero dei morti "potrebbe aumentare in ogni momento", scrive Libya Observer, constatando che "nessun gruppo ha rivendicato l'attentato". Il sito pubblica una foto che mostra danni prodotti dalle esplosioni all'edificio, che ha un muro squarciato accanto alla porta d'ingresso. (ANSAmed).