A.Saudita: piano per investire $46ml l'anno in dissalazione

ROMA - Il re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, ha presentato un piano con cui prevede di investire 46,6 milioni di dollari l'anno in impianti di dissalazione. La notizia viene riportata da Arab News.

"Questo ordine generoso di investire annualmente questa cifra contribuirà in breve tempo all'aumento del rifornimento di acqua dissalata da parte della Corporazione (per la Conservazione dell'Acqua Salata)" ha dichiarato Abdul Rahman bin Abdul Mohsen Al Fadhli, ministro dell'Ambiente, dell'Acqua e dell'Agricoltura, che è anche Presidente della Corporazione per la Conservazione dell'Acqua Salata.