Migranti: ministro, 8.838 fermati in un anno in Tunisia '8.050 intercettati in mare. In manette 122 i trafficanti'



(ANSAmed) - TUNISI, 13 FEB - Sono circa 8.838 le persone fermate in Tunisia nel 2017 per aver cercato di attraversare illegalmente le frontiere con l'Unione Europea: 8.050 intercettati via mare e 780 via terra, mentre i trafficanti di essere umani arrestati dalle autorità sono stati 122.



A fornire il bilancio, il ministro tunisino dell'Interno, Lofti Brahem, durante una recente audizione davanti al Parlamento tunisino. Le persone arrestate sono di nazionalità tunisina e straniera, ha precisato il ministro aggiungendo che l'anno scorso sono state sequestrate 141 imbarcazioni e 4 navi commerciali.(ANSAmed).





