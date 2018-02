Migranti: a Roma corso di italiano per formazione al lavoro

ROMA - Il prossimo 20 febbraio partirà a Roma la seconda edizione del corso di lingua italiana per stranieri promosso dall'organizzazione Energia per i diritti Umani. Il progetto, della durata di 30 ore, è rivolto a chi possiede già un livello di conoscenza base dell'italiano (A2) che vuole migliorare le proprie competenze attraverso una formazione mirata al mondo del lavoro e all'integrazione nel tessuto sociale. All'interno delle lezioni gli allievi avranno l'opportunità di imparare ad affrontare al meglio un colloquio di lavoro, a rispondere in modo efficace a un annuncio di impiego e a scrivere un curriculum vitae.

Tra gli obiettivi del corso "c'è sicuramente la volontà di far emergere le risorse e le competenze dei partecipanti, rendendole spendibili, in base ai desideri e alle aspirazioni individuali, all'interno del mercato del lavoro italiano, in un'ottica di empowerment", spiega l'organizzazione in una nota.

Alle lezioni di italiano si affiancherà un workshop di fotografia, durante il quale verranno insegnate ai partecipanti alcune tecniche di base che saranno successivamente messe in pratica attraverso la produzione di materiale fotografico relativo al "Lavoro che vorrei", una serie di opere e contenuti testuali che descrivano le aspirazioni lavorative di ciascuno dei partecipanti.

Il percorso didattico gratuito "è studiato inoltre per creare il più possibile forme di interazione tra i partecipanti e il territorio", sottolinea l'organizzazione. "Se infatti uno degli obiettivi del corso è quello di facilitare l'inserimento della persona nel mondo lavorativo attraverso la realizzazione di un curriculum vitae, si proverà anche a intessere contatti con professionisti e artigiani del quartiere di San Lorenzo" di Roma. Gli artigiani potranno spiegare il proprio mestiere agli allievi che potranno decidere di farne il soggetto delle proprie fotografie e al contempo approfondire le loro competenze. Al termine del percorso formativo, le fotografie realizzate durante il workshop verranno esposte in occasione della Festa della Repubblica Multietnica, un evento aperto a tutti organizzato da Energia per i Diritti Umani ONLUS che si terrà il 2 giugno 2018, in occasione della Festa della Repubblica italiana.