Siria: fonti, esplosione nell'est, 'almeno 20 morti' Notizie ancora contrastanti sulla natura dell'incidente

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 FEB - E' di almeno 20 morti il bilancio di un'esplosione avvenuta nell'est della Siria per cause ancora da accertare, secondo fonti sul terreno.



Le fonti riferiscono dell'esplosione nei pressi di Tayba, una località a sud-est di Dayr az Zor, capoluogo dell'omonima regione contesa tra forze governative e miliziani curdi.



L'esplosione, secondo le fonti, sarebbe avvenuta nei pressi di un deposito di armi in una zona controllata da forze governative siriane. Ma le notizie sull'incidente sono ancora contrastanti e parziali.(ANSAmed).