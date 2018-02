Migranti: Ombudsman, accoglienza Spagna inadeguata Proposto un protocollo di intervento per migliorare l'assistenza

(ANSAmed) - MADRID, 16 FEB - Un protocollo di intervento, per migliorare la prima accoglienza e l'assistenza ai migranti 'sin papeles' (privi di documenti) che giungono in Spagna, è stato reclamato dall'Ombudsman iberico. Nel comparire ieri davanti alla commissione mista del Congresso e del Senato, il 'Difensore del Popolo' Francisco Fernandez Marugán ha definito "inefficiente, insufficiente e in troppe occasioni crudele" la risposta che sta dando Madrid al fenomeno dell'immigrazione clandestina. "La Spagna deve essere preparata per poter assicurare in condizioni degne e con garanzie il salvataggio, l'accoglienza e quando sia possibile, il ritorno di queste persone ai paesi d'origine", ha affermato Marugán, citado da El Pais. Dopo le visite compiute nei centri di soggiorno temporaneo di migranti di Algesiras, Malaga, Motril, Almeria, Cartagena e Murcia, l'Ombudsman ha rilevato "condizioni inadeguate per l'assistenza e la prima accoglienza" degli stranieri e constatato la presenza di "madri con bambini in cella, minori non accompagnati, uomini che dormono a terra". E ha proposto alla commissione di definire un protocollo di interventi, che preveda strutture idonei, risorse umane specializzate, la presenza di rappresentanti di organizzazioni internazionali e della società civile. Per affrontare "con massima operatività una realtà in continuo cambiamento", Francisco Fernandez Marugán ha proposto ha costituzione di equipe interdisciplinari mobili, con capacità di mobilitazione immediata sul terreno, per l'identificazione di persone in situazione di particolare vulnerabilità.



(ANSAmed).