Tunisia: morto per torture Sidi Bouzid,indaga antiterrorismo Un estremista tra due ricercati, saccheggiata casa della vittima

(ANSAmed) - TUNISI, 19 FEB - Indagherà la brigata antiterrorismo della Guardia nazionale tunisina sul caso della morte di un cittadino, la notte scorsa a Sidi Bouzid, in seguito alle torture subite da parte di due persone tuttora in fuga.



Lo ha reso noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi, precisando che esistono forti sospetti che si tratti di un atto terroristico poiché uno dei due assalitori è conosciuto per essere un estremista islamico violento.



I due, che avrebbero saccheggiato l'abitazione della vittima, prima di torturarla, sono ancora in fuga. Una gigantesca caccia all'uomo è in corso dalle prime ore di oggi. (ANSAmed)