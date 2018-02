Tunisia: sequestro materiale militare su nave panamense Traiettoria inconsueta per nave partita da Russia

(ANSAmed) - TUNISI, 19 FEB - Le autorità doganali tunisine hanno terminato ieri a Sfax le operazioni di controllo alla nave battente bandiera panamense, carica di materiale militare, affittata da un armatore turco, partita dalla Russia in direzione Camerun, che il 14 febbraio scorso ha chiesto l'autorizzazione a fare scalo al porto di Sfax.



Lo ha dichiarato il portavoce dela direzione generale delle Dogane tunisine, Haythem Zanned, precisando che il materiale non dichiarato è stato fatto oggetto di un sequestro preventivo, e che è stata aperta un'inchiesta per chiarire se la questione, oltre che amministrativa, presenti caratteri penali per aspetti legati al terrorismo.



"Questa imbarcazione ha chiesto l'autorizzazione a fare uno scalo di due giorni al porto di Sfax. Durante le normali operazioni di controllo, è stato scoperto a bordo del materiale militare, tra cui 66 autoveicoli. Si tratta di una nave con bandiera panamense, affittata da un armatore turco, partita dalla Russia e diretta in Camerun. Cosa ci è parso strano è il fatto che la nave abbia prima attraversato le acque territoriali turche, poi abbia passato un tempo piuttosto lungo nelle acque italiane senza dirigersi verso lo stretto di Gibilterra, rotta abituale per il Camerun, ma sia invece scesa verso Tripoli, sostando per un po' a Tripoli e Bengasi prima di risalire verso Sfax e chiedere, per motivi di panne tecnica, di poter effettuare uno scalo di due giorni in porto" ha dichiarato Haythem Zanned alla radio locale Cap Fm.



Il portavoce delle Dogane tunisine ha anche precisato come dai documenti ufficiali di trasporto non figurasse in alcun modo il materiale militare mentre le indagini hanno confermato che il tipo di materiale sequestrato è utilizzato da forze armate "non regolari", come materiale da campo, uniformi, tende, letti. «Si tratta di materiale destinato a gruppi armati, persino le uniformi non sono identiche" ha puntualizzato Zanned. (ANSAmed)