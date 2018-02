Milizie filo-Assad entrano in enclave Afrin, Turchia bombarda

EIRUT - Membri delle milizie fedeli al governo di Damasco sono entrate oggi nell'enclave curda di Afrin per opporsi all'avanzata turca, nonostante le minacce di Ankara di reagire ad un tale intervento.



Lo riferisce il corrispondente dell'agenzia governativa siriana Sana sul posto, e la notizia è confermata anche dalla tv del movimento libanese Hezbollah. Ma l'artiglieria turca bombarda aree dove è in transito il convoglio di "forze popolari" filo-siriane dirette verso Afrin, riferisce ancora la tv di Stato siriana.



La fonte afferma che i bombardamenti si concentrano vicino al valico di Ziyara, a sud-est di Afrin, dove stanno passando i mezzi delle milizie filo-siriane. Le notizie non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.