Libano per la prima volta a Biennale Architettura Venezia Padiglione curato da Hala Younes

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 FEB - Il Libano parteciperà quest'anno per la prima volta alla Biennale di Architettura di Venezia con il tema "Lo spazio che resta". L'iniziativa è stata presentata a Beirut in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato tra gli altri il ministro della Cultura, Ghattas Khouri, e l'ambasciatore italiano, Massimo Marotti. Il progetto dell'esposizione libanese è stato curato da Hala Younes, insegnante di Architettura del paesaggio all'università americana libanese (Lau). "La nostra intenzione nello scegliere questo tema - ha spiegato - è di mettere in evidenza i terreni non edificati, le loro specificità culturali e le loro prospettive di miglioramento dell'anmbiente costruito, le condizioni di vita e il ruolo dell'architettura nella costruzione della cultura del Paese". L'ambasciatore Marotti ha sottolineato che il tema dell'edizione di questa 16/a Biennale di Architettura, 'Freespace', si riferisce all' "arte di migliorare la qualità dello spazio non occupato dagli edifici e costruzioni, una vera sfida per il successo della civilizzazione urbana contemporanea nel mondo". (ANSAmed).