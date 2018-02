Musica: riparte da Tunisi il tour di Eugenio Bennato Con 'Da che sud è sud' sarà in Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto

(ANSAmed) - TUNISI, 22 FEB - Eugenio Bennato fa rotta verso il sud del Mediterraneo. Il 4 marzo sarà all'Acropolium di Cartagine (Tunisi) per la prima delle sue date del tour internazionale 'Da che sud è sud' che lo porterà anche in Marocco, Algeria ed Egitto, in altri Paesi del Mediterraneo, nel resto dell'Africa e infine in America Latina.



Con i brani del nuovo album 'Da che sud è sud', uscito nell'ottobre scorso, Bennato - che si esibisce con un gruppo di sei elementi - affronta temi di forte attualità quali il desiderio delle nuove generazioni di superare le frontiere imposte dal presente, di viaggiare, conoscersi, esprimere sentimenti e costruire una vita di pace e di creativa coesistenza di culture ed etnie diverse. Grazie anche a sonorità in cui sono realmente presenti strumenti, timbri, lingue e voci provenienti dai vari sud del mondo. ''Le canzoni composte e proposte mi risultano, a fine lavoro, come le pagine di un diario di viaggio, un viaggio realmente effettuato in giro per il mondo, dall'America del Sud e del Nord all'Africa dei tamburi e delle carovane della disperazione e della speranza, al Mediterraneo degli scambi e delle barriere, all'Estremo Oriente del mistero e delle leggende'', spiega Eugenio. ''Ogni brano ha una sua storia e una sua identità, ma tutti sono accomunati dalla presenza, accanto alla mia voce narrante, di una voce che fa risuonare la musicalità di una lingua diversa, dal francese all'inglese, dallo spagnolo al brasiliano, e certamente all'arabo dalla forte valenza ritmica ed evocativa dei movimenti del presente.'' Quello di Eugenio Bennato è uno spettacolo che lega l'energia del concerto con la forza espressiva dell'azione teatrale.



Ideato all'interno di un impianto scenico asciutto e funzionale, insieme a suggestivi effetti di luce, è un'alchimia che trasporta il pubblico dentro un'atmosfera magica e carica di emozioni: la giusta cornice per un repertorio musicale di grande contenuto e di grande successo. Il tour internazionale di Eugenio Bennato è un evento circolare del Programma culturale di promozione integrata "Italia, Culture, Mediterraneo" che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la sua rete all'estero, realizzerà nel 2018 nei Paesi dell'area del Medio Oriente e del Nord Africa. Dopo Tunisi, Bennato sarà il 7 marzo a Rabat, il 9 a Tangeri, il 13 marzo ad Algeri, il 15 ad Orano, il 18 al Cairo.



Il tour "Da che sud è sud" vedrà coinvolti nell'organizzazione gli Istituti Italiani di Cultura di Tunisi, Rabat, Algeri ed il Cairo. (ANSAmed).