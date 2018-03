Degrado hotspot Lampedusa. Viminale, chiusura temporanea

ROMA - "Chiusura temporanea" dell'hotspot di Lampedusa, il centro per migranti ormai da tempo sotto i riflettori di associazioni e organizzazioni umanitarie, che ne denunciano le condizioni "degradanti", oltre ai lunghi tempi di permanenza degli ospiti. E' la misura decisa dal Viminale "per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione".

Decisione che ha fatto seguito a un incontro, tenutosi al Ministero dell'Interno - presenti il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Ps e il sindaco di Lampedusa - durante il quale è stata fatta una disamina delle condizioni dell'hotspot, anche alla luce "del recente incendio doloso che ha reso inagibile una ulteriore sezione degli alloggi, già compromessa da analoghi precedenti episodi". A questo punto si è quindi deciso di "procedere al progressivo e veloce svuotamento della struttura", con la sua chiusura temporanea, "per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, a partire da quelli già programmati, riguardanti la recinzione, i locali mensa e la videosorveglianza". "In caso di emergenza", ha assicurato il Viminale, "saranno assicurate le esclusive operazioni di primissimo soccorso e identificazione, in vista della conseguente distribuzione territoriale dei migranti".

Già dallo scorso febbraio comunque il ministero dell'Interno, insieme alla Prefettura di Agrigento, aveva avviato un monitoraggio "assiduo" dell'hotspot, effettuato "per più giorni consecutivi e con cadenza ravvicinata". Un'attività di verifica delle condizioni del centro definite da più parti inaccettabili: "non e' possibile che nell'hospot di Lampedusa ci siano ancora i water senza porte e materassi sporchi", aveva denunciato nelle settimane scorse Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti, che pur sottolineando "la dedizione e la competenza di chi lavora nell'hotspot", aveva esortato a "fissare i tempi" per la permanenza dei migranti e ad accelerare le procedure di identificazione perché "bisogna avere il diritto di uscire e non attraverso i buchi nella rete".

Anche la Croce rossa, che partecipa alla gestione del centro, proprio oggi è tornata a puntare il dito sui tempi eccessivi di permanenza delle persone accolte: la struttura dovrebbe prevedere "una permanenza effettiva di 24/48 ore, mentre in realtà - ha denunciato la Cri - i tempi vanno molto oltre, fino a toccare picchi di molte settimane, se non mesi". Quindi la richiesta di "un rapido e efficace intervento" che tenga conto del "profilo umanitario" oltre che di quello legato "alla sicurezza, sia per gli ospiti sia per gli operatori".

Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, si augura solo "di avere un'isola dove vivere in santa pace. Ricevere per diversi anni l'oppressione costante degli sbarchi e non potere reagire è stato veramente un dramma". "Senza centro di accoglienza - osserva Martello - Lampedusa non sarà un porto di sbarchi. E si potrà avere un po' di tranquillità. Nell'ultimo periodo erano aumentati i furti e altri casi di criminalità".

Nel centro per ora ci sono 139 migranti, che hanno fatto "richiesta di rifugiato politico, ma la domanda è stata rifiutata. Loro si sono rivolti ai giudici e la risposta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma possono attenderla anche in altri centri fuori dall'isola". I giudizi critici sull'hotspot sono stati negli ultimi tempi sempre più severi e frequenti: solo pochi giorni fa la Coalizione italiana per le libertà e i diritti civili (Cild), l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione (Asgi) e IndieWatch avevano denunciato le "condizioni di vita drammatiche e le sistematiche violazioni dei diritti umani". Un giudizio negativo lo esprimevano sulla qualità del cibo, sui servizi igienici, sulle docce e sui "materassi sporchi e malmessi".

Inoltre gli osservatori avevano anche riscontrato difficoltà nel formalizzare le domande di protezione internazionale e sul fatto che ai richiedenti asilo non venisse rilasciato alcun titolo di soggiorno, "cosa che impedisce ai migranti di lasciare l'isola".

A parte l'incendio doloso scoppiato la sera dell'8 marzo, avvenuto nello stesso padiglione di un precedente incendio, l'hotspot di Lampedusa è stato teatro più volte di forti proteste da parte dei migranti. A fine gennaio, in 42, quasi tutti di nazionalità tunisina, dopo alcuni giorni di digiuno si sono cuciti la bocca con ago e filo: chiedevano di essere trasferiti dall'isola, dopo una permanenza a Lampedusa di diverse settimane, e di non essere rimpatriati.