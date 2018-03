Comunità senegalese reclama indagine su morte 2 connazionali Prevista nuova mobilitazione nel quartiere di Lavapies a Madrid

(ANSAmed) - MADRID, 19 MAR - L'Associazione di migranti senegalesi in Spagna, con il sindacato dei venditori ambulanti di Madrid e SoS Racismo, reclama "un'inchiesta trasparente" sulle circostanze della morte di due compatrioti, giovedì scorso nel quartiere di Lavapies a Madrid. In un comunicato, in cui si annuncia una nuova mobilitazione per domani alle 18:00 nella piazza Nelson Mandela di Lavapies, chiedono che sia fatta chiarezza sulle due morti e "siano applicate le corrispondenti sanzioni agli agenti colpevoli". Il quartiere multietnico è stato teatro, giovedì scorso, di tafferugli e scontri con le forze di polizia, dopo la morte di Mame Mbaye, un venditore ambulante di 35 anni, stroncato da un infarto, a dire della comunità di connazionali, dopo un inseguimento da parte della polizia urbana, sementito dalla prefettura. Un secondo senegalese, Oussenyou Mbaye, di 55 anni - che non è parente del primo - da cinque residente in Spagna con regolare permesso di soggiorno, è morto venerdì all'Ospedale Clinico San Carlos di Madrid, a seguito di un ictus che lo ha colpito giovedì sera a Lavapies. Secondo il comunicato, la comunità senegalese non ha ricevuto informazioni riguardo i due decessi, essendo "oggetto di procedimento giudiziario" in corso.



