Maltempo:piogge e scioglimento neve, allagamenti nei Balcani Fiumi in piena in Serbia, Ceoazia, Bosnia-Erzegovina

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 MAR - In vaste aree della regione balcanica si registrano situazioni preoccupanti per gli allagamenti causati dalle piogge abbondanti degli ultimi giorni, unitamente allo scioglimento delle grandi quantita' di neve caduta nelle scorse settimane. Il livello di numerosi fiumi e' in crescita in Serbia, Bosnia-Erzegovina e Croazia, dove vengono segnalate inondazioni di varie localita'. Anche in Macedonia e Montenegro la situazione dell'acqua alta desta preoccupazione sopratutto intorno ai laghi di Ohrid e di Scutari, dove varie localita' sono state inondate. Solo in casi limitati e' stata necessaria l'evacuazione de alcune decine di persone rimaste isolate. La situazione e' generalmente sotto controllo, ma lo stato di allerta per il pericolo alluvioni resta alto, con i servizi della protezione civile e le squadre di soccorso pronti a intervenire. (ANSAmed)