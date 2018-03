Migranti: 3 mila fermati in Turchia in 7 giorni, 222 in mare Ankara, noi rispettiamo accordo ma a 2 anni da firma Ue non lo fa



Un soccorso in mare tra la Turchia e l'isola greca di Lesbo nel 2016 Correlati Associate Migranti: Ankara, 'Ue non ha rispettato tutti gli impegni' ISTANBUL - Le autorità della Turchia hanno fermato nell'ultima settimana 2.872 migranti e rifugiati, che tentavano di attraversare illegalmente le frontiere con l'Unione europea o di entrare illegalmente nel Paese. Tra questi, 222 sono stati intercettati in mare. Lo riferisce il ministero degli Interni di Ankara. Nello stesso periodo, si precisa, sono inoltre finiti in manette 100 presunti trafficanti di esseri umani.



Dal contestato accordo di due anni fa con Bruxelles, il numero di migranti e rifugiati che dalla Turchia raggiungono ogni giorno l'Ue, soprattutto la Grecia, è sceso da picchi di diverse migliaia a una media di poche decine.

