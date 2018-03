Principe saudita, 'abito nero donne non più obbligatorio'

ROMA - L'abaya, il tradizionale abito delle donne che copre dalla testa ai piedi non è più obbligatorio in Arabia Saudita: parola del principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, che in una lunga intervista rilasciata alla Cbs in occasione della sua visita negli Stati Uniti spiega anche che la cosiddetta 'polizia religiosa' è stata da lui depotenziata e quindi non potrà più arrestare per semplici violazioni formali.



"Le leggi sono molto chiare - spiega il 32/enne 'MbS' in un passaggio dell'intervista - e sono state stipulate secondo la Sharia: le donne devono indossare abiti pudichi e rispettosi, come fanno gli uomini".



La Sharia, spiega il principe saudita "non specifica un abaya nero o un abito nero o un velo nero. La decisione spetta interamente alle donne, su quale abito pudico e rispettoso indossare".



L'annuncio del principe erede, è l'ultimo di una serie, giunti in questi mesi da Riad, per presentare il nuovo corso riformatore: dal permesso alle donne di guidare, dal giugno prossimo e con il consenso del loro garante maschio, a quello di entrare negli stadi ma solo accompagnate. Tutte iniziative che introducono piccoli cambiamenti nel regno conservatore, ma con annunciati con grande risonanza mediatica.



E con l'effetto di far apparire per contrasto più retrogrado il grande rivale regionale, l'Iran: dove le donne guidano da sempre ma ancora non possono entrare negli stadi, nonostante le ripetute aperture in tal senso da parte di esponenti del governo del moderato Rohani. E dove le ragazze che si sono ribellate in questi mesi all'obbligo del velo sono state state arrestate, ma dove il chador, l'equivalente dell'abaya e che lascia il viso scoperto, viene indossato solo dalle più religiose o nelle famiglie tradizionaliste, mentre le altre vestono abiti occidentali e si coprono i capelli con un foulard.