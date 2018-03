Tunisia: terrorista in fuga da forze armate si fa esplodere

(ANSAmed) - TUNISI - Un jihadista si è fatto esplodere oggi a Ben Guerdane, ultima città tunisina prima del confine libico, mentre un altro risulta in fuga in direzione Libia. Lo rende noto il ministero del'Interno di Tunisi in un comunicato che riferisce di un inseguimento dei due terroristi da parte delle forze armate tunisine e di uno scambio di colpi di arma da fuoco. Uno dei due terroristi allora si è fatto esplodere mentre l'altro avrebbe aperto il fuoco sui militari per poi fuggire verso Magroun presso Sidi Taoui, verso il confine libico. (ANSAmed)