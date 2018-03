Bosnia: 'Lupo della Notte' russi arrivati in entita' serba Ma non i due leader,ai quali e' stato vietato ingresso nel Paese

(ANSAmed) – SARAJEVO, 21 MAR – Una ventina di motociclisti russi, i 'Lupi della notte', vicini al presidente Vladimir Putin e che sono impegnati in un tour di 10 giorni nei Balcani lungo 2000 chilometri, sono arrivati ieri sera in Bosnia-Erzegovina, nella Republika Srpska (Rs, entità a maggioranza serba di Bosnia), attraversando il confine serbo-bosniaco nell'estremo nord-est del Paese, dove sono stati accolti da amici serbi con in dono delle icone. Lo hanno reso noto i media. Le autorità bosniache avevano nei giorni scorsi vietato l'ingresso in Bosnia al leader dei 'Lupi', Aleksandar Zaltostanov, il cui nome figura sulla 'lista nera' degli Usa a causa dei suoi legami ed attività con i separatisti ucraini, e il divieto riguarda anche Sasa Savic, cittadino serbo ritenuto capo dei 'Lupi' nei Balcani. Entrambi Zaltostanov e Savic hanno evitato per questo di entrare in territorio bosniaco.



Dopo Belgrado, Novi Sad e Sid in Serbia, i 'Lupi' in Bosnia hanno visitato il monastero ortodosso di Bijeljina, e intendono recarsi successivamente a Doboj e Banja Luka. In tutte le località è prevista la visita a un santuario serbo-ortodosso, istituzioni che a loro parere collegano la Serbia e la Rs con la Russia. La visita dei motociclisti russi ha causato inquietudine in Bosnia, cosa che, secondo anche l'ambasciata Usa a Sarajevo, incide negativamente sulla stabilità del Paese. L'opposizione nella Rs, compreso il ministro della sicurezza bosniaco Dragan Mektic, ha accusato il presidente Milorad Dodik di usare gruppi paramilitari russi per intimidire avversari politici in vista delle elezioni previste per il prossimo ottobre. (ANSAmed)