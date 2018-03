20 morti in raid a Idlib, 16 bimbi. Si aggrava bilancio a Damasco

BEIRUT - E' salito a 20 uccisi, tra i quali 16 bambini di una scuola elementare, il bilancio di un bombardamento avvenuto oggi nella provincia di Idlib controllata dagli insorti, secondo quanto riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus).



Fonti di polizia, intanto, hanno detto all'agenzia governativa Sana che sono 44 i morti in un bombardamento con razzi compiuto ieri da ribelli dell'enclave della Ghuta orientale su un mercato del sobborgo di Jaramana, controllato dai governativi, a Damasco. Nove delle 35 persone che erano rimaste ferite, infatti, sono decedute in ospedale. Ma il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi perché altri feriti versano in gravi condizioni nei reparti di terapia intensiva.



La provincia di Idlib è l'area più grande del Paese ancora controllata da forze di insorti, composte da una congerie di gruppi ribelli e qaedisti.