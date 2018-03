Libano: corso tenuto da caschi blu italiani su comunicazioni Addestrato personale delle forze di sicurezza libanesi

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAR - Si è concluso a Shama, in Libano, base del comando del Settore Ovest dell'Unifil, la forza di pace Onu a guida italiana nella base della Brigata paracadutisti Folgore, il primo corso di comunicazioni tattiche svolto a favore del personale della Direzione generale della sicurezza di Stato libanese.



Gli istruttori e operatori del Combat Support Battalion effettivi al 232 Reggimento trasmissioni hanno programmato e condotto l'attività per il personale libanese, addestrandolo all'impiego delle più avanzate procedure. Associando parti teoriche e prove sul campo è stato possibile fornire ai partecipanti importati elementi per instaurare e condurre comunicazioni radio rispettando gli standard di sicurezza.



L'attività rientra nelle operazioni condotte quotidianamente insieme alle forze armate libanesi, allo scopo di incrementare la sicurezza nel sud del Libano. Nell'ambito della missione Onu in Libano, il Combat Support Battalion garantisce quotidianamente alle forze di manovra il supporto necessario a contrastare le minacce degli ordigni esplosivi improvvisati (Ied), di armi chimiche, biologiche e radioattive (Cbrn) e per garantire la sicurezza delle comunicazioni. (ANSAmed).