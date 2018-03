Siria: fonti, 6.000 civili lasciano Ghuta nella notte Altre centinaia da ultima roccaforte ribelli Duma

(ANSAmed) - BEIRUT, 29 MAR - Migliaia di persone tra civili e miliziani continuano da giorni a lasciare la Ghuta, l'area a est di Damasco conquistata quasi del tutto dalle forze governative, per raggiungere la regione nord-occidentale di Idlib sotto controllo indiretto turco. Altre centinaia di civili hanno inoltre lasciato stamani la cittadina di Duma, ultima roccaforte anti-governativa nella Ghuta orientale, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa di notizie Sana, che cita la Mezzaluna Rossa siriana.



Mosca fa sapere che l'operazione militare a Ghuta Est è quasi in fase di completamento. "L'operazione di controterrorismo è quasi ultimata a Ghuta Est: solo la città di Duma è in mano ai miliziani", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata da Interfax.



Secondo quanto riferiscono fonti sul terreno, circa seimila persone tra combattenti e civili hanno lasciato nella notte a bordo di pullman i sobborghi di Zamalka e Arbin nella Ghuta orientale diretti verso Idlib. Sono intanto in corso ancora negoziati tra Russia, alleata del governo siriano, e Jaysh al Islam, l'ultima milizia che ancora non si è formalmente arresa nella Ghuta e che controlla la cittadina di Duma. (ANSAmed).