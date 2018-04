Yemen: Houthi attaccano petroliera saudita,lievi danni Nelle acque internazionali del Mar Rosso

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 APR - La Coalizione araba a guida saudita ha denunciato oggi l'attacco da parte dei ribelli yemeniti Houthi di una petroliera saudita in navigazione in acque internazionali nel Mar Rosso. Il portavoce Turki al Maliki, citato dalla televisione panaraba Al Arabiya, ha detto che l'attacco è stato respinto grazie all'intervento di una unità della Coalizione e la petroliera, che ha subito solo lievi danni, ha potuto continuare la navigazione.



L'attacco, ha precisato il portavoce, è avvenuto al largo del porto di Hudaida, controllato dai ribelli sciiti alleati dell'Iran.



Maliki ha sottolineato che l'azione rappresenta "una seria minaccia alla libertà di navigazione e al commercio internazionale nello stretto di Bab el Mandeb e nel Mar Rosso".



La Coalizione a guida saudita è impegnata dal 2015 nel conflitto in Yemen a sostegno del governo internazionalmente riconosciuto del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, vicino a Riad. Gli Houthi controllano vaste regioni nel nord del Paese, tra cui la capitale Sanaa. (ANSAmed).