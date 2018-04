Gaza: fonti mediche, palestinese ucciso su confine Tensione altissima a vigilia ripresa 'Marcia del Ritorno'

(ANSAmed) - GAZA, 5 APR - Un palestinese e' stato ucciso stamane, presumibilmente dal fuoco di militari israeliani, mentre era in prossimità del confine ad est di Gaza City. Lo ha reso noto il ministero della sanità della Striscia. In Israele per ora non c'è conferma. A Gaza la tensione è alta alla vigilia della ripresa domani di una 'Marcia del Ritorno' di massa, in prossimità del confine con Israele. L'ospedale Shifa sta svuotando la corsie nel timore che domani debba accogliere numerosi feriti. Intanto, la Turchia torna ad attaccare Israele sull'uso della forza. "Il governo israeliano deve immediatamente porre fine all'uso sproporzionato della forza, agli attacchi e ai massacri di civili e innocenti". Lo scrive su Twitter il vicepremier e portavoce del governo turco, Bekir Bozdag, dopo le accuse già rivolte nei giorni scorsi dal presidente Recep Tayyip Erdogan, che aveva definito il premier israeliano Benyamin Netanyahu un "terrorista".



"Invito quelli che hanno ingiustamente criticato la Turchia nonostante neppure un solo civile sia stato colpito durante l'Operazione Ramoscello d'Ulivo (contro Afrin, ndr) a condannare/prendere posizione contro Israele", ha aggiunto Bozdag. (ANSAmed).