Gaza: migliaia di manifestanti al confine, 30 i feriti Esercito, lanciati ordigni esplosivi e molotov

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 APR - Ordigni esplosivi e bombe incendiarie sono state lanciate oggi dai manifestanti palestinesi durante gli scontri in corso con l'esercito lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo stato ebraico. Lo dice il portavoce militare che parla di "migliaia di manifestanti lungo la barriera". Secondo fonti del ministero della sanità della Striscia i feriti sarebbero almeno 30, di cui uno in gravi condizioni.



Nei siti web palestinesi si afferma che un fotoreporter è stato ferito in modo leggero ad una spalla dal fuoco di militari israeliani. Alcuni dimostranti sono stati intossicati da gas lacrimogeni. Il portavoce militare israeliano ha spiegato che "nell'ultima ora ci sono stati anche diversi tentativi di danneggiare o di rompere l'infrastruttura di sicurezza".



"L'esercito - ha concluso - sta rispondendo con mezzi di dispersione e spari secondo le regole di ingaggio". (ANSAmed).