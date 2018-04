Tunisia: Cybercrime, presto uno studio su reati informatici Proteggere società, giovani ed economia da rischi

(ANSAmed) - TUNISI, 13 APR - "Non c'è consapevolezza in Tunisia della crescente minaccia del fenomeno della criminalità informatica". Lo ha detto il presidente dell'Istituto tunisino per gli studi strategici (Ites), Neji Jalloul, in occasione di una giornata di studi intitolata 'Impatto del crimine informatico in Tunisia', motivando la sua dichiarazione con l'assenza nel Paese di una legislazione e un diritto penale ad hoc applicabili a questi tipi di reato. A questo fine verrà creato un gruppo di esperti in rappresentanza dei ministeri dell'Interno, della Difesa e della Giustizia, incaricato ad elaborare uno studio sui crimini informatici. L'obiettivo, ha dichiarato Jalloul (ex ministro dell'Istruzione), è quello di proteggere la società, i giovani e l'economia dai rischi associati a questo fenomeno e di elaborare progetti di legge in tal senso. Jalloul ha annunciato anche che l'Ites ha firmato due accordi con l'India e la Russia nell'ambito della cooperazione contro i reati informatici e la formazione di esperti in criminalità informatica. (ANSAmed).