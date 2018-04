'In Lapide Depictum', pittura italiana su pietra al Prado

MADRID - La pittura su pietra si sviluppa già in epoca romana e, come molte esperienze legate all'arte classica, riaffiora nel tardo Rinascimento, soprattutto veneziano, per assumere nel giro di due secoli una dimensione europea. 'In Lapide Depictum. Pittura italiana su pietra' (1530-1555) è la mostra con la quale il Museo del Prado propone da oggi al 5 agosto prossimo nove opere realizzate su pietra monocroma - lavagna e marmo bianco - con le quali artisti come Tiziano, Sebastiano del Piombo, Daniele da Volterra o Leandro Bassano recuperarono la sofisticata tecnica dei maestri greci e romani, per intavolare "un dialogo con gli dei". Curata da Ana Gonzalez Mozo, tecnico superiore di Musei dell'Area di restauro del Prado, l'esposizione ha come pezzi forti 'La Dolorosa con le mani aperte' (olio su marmo, 1555) ed 'Ecce Homo' (olio su lavagna, 1647), le due unica opere realizzate da Tiziano su quei supporti, di proprietà della pinacoteca madrileña e restaurate per l'occasione con gli aiuti della Fondazione Iberdrola. Nel breve ma prezioso itinerario, sono esposti anche 'La Pietà' di Sebastiano del Piombo (olio su lavagna, 1533-39) e due prestiti giunti da Napoli: il 'Ritratto di giovane' (olio su lavagna, 1553) di Daniele da Volterra, proveniente dal Museo di Capodimonte; e 'Teseo e il centauro', dipinto su marmo bianco, datato fra il 20 a.C e il 37 d.C., friso ceduto dal Museo Archeologico di Napoli. (ANSAmed).