Gli ispettori Opac entrano a Duma, Merkel apre a Putin

DAMASCO - Gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma, la cittadina colpita da un presunto attacco chimico il 7 aprile scorso, per indagare sull'accaduto. Lo annuncia la tv di stato siriana.

La tv di Stato siriana afferma che gli ispettori dell'Opac sono entrati a Duma accompagnati dalla polizia siriana presente sul posto. La loro prima visita sul luogo del presunto attacco chimico del 7 aprile si concluderà oggi. Sulla crisi siriana è intervenuta anche la cancelliera, Angela Merkel. Non si potrà aver alcun processo di pace senza la Russia, quindi nonostante la "corresponsabilità di Putin con il regime di Assad", "bisogna continuare a dialogare con la Russia", ha detto in conferenza stampa con la premier neozelandese mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, ha ribadito che i raid in Siria di Francia, Usa e Gb, hanno "salvato l'onore della comunità internazionale". Noi non abbiamo dichiarato la guerra a nessuno e non siamo intervenuti dichiarando guerra", ha sottolineato. Intanto, secondo quanto riferisce il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump sta puntando sugli alleati arabi per sostituire il contingente militare americano in Siria e aiutare a stabilizzare il nord est del paese dopo la sconfitta dell'Isis. Secondo alcune fonti dell'amministrazione, il consigliere alla sicurezza John Bolton ha di recente avuto colloqui con il responsabile dell'intelligence egiziana per testare la disponibilità dell'Egitto a contribuire allo sforzo. L'iniziativa - mette in evidenza il Wall Street Journal - segue la richiesta dell'amministrazione americana all'Arabia Saudita, al Qatar e agli Emirati Arabi Uniti per contribuire con miliardi di dollari a risanare il nord della Siria. L'amministrazione punta ora anche all'invio di truppe arabe.