Migranti: appello vescovo Francia per aiutarli sulle Alpi 'Basta strumentalizzazioni al confine italo-francese'

(ANSAmed) - PARIGI, 26 APR - "Aiutateci!": in un intervento pubblicato sul sito di France Info, Xavier Malle, vescovo di Gap e di Embrun, in Francia, lancia un appello alla "solidarietà nazionale" per il sostegno ai migranti in transito sulle Alpi.



Il Colle della Scala, alla frontiera franco-italiana, è oggetto di tensioni tra chi sostiene e tra chi invece vuole bloccare il passaggio dei migranti. Lo scorso fine settimana, dei militanti del gruppo di estrema destra Génération identitaire hanno manifestato sul posto erigendo un muro simbolico contro i migranti, con episodi di tensione con militanti no-border che invece invocano la soppressione delle frontiere.



"Le nostre montagne - avverte Xavier Malle - non possono essere terreno di giochi politici dove le persone, di un campo come dell'altro, possono liberamente affrontarsi strumentalizzando i migranti. La situazione è già abbastanza complicata, non ne abbiamo davvero bisogno". Quindi l'appello per maggiori aiuti in loro sostegno. (ANSAmed)