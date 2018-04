Architettura del Mediterraneo e sfida sviluppo sostenibile Delegati di 13 Paesi all'assemblea dell'Umar a Palma di Maiorca

(ANSAmed) - MADRID, 27 APR - L'architettura davanti alle sfide dello sviluppo sostenibile, intorno a quattro fulcri tematici: acqua, energia, beni culturali e migrazioni. Ne parlerà l'Unione Mediterranea di Architetti (Umar) durante la sua assemblea generale, convocata per il 4 e 5 maggio a Palma di Maiorca, che celebrerà anche l'elezione del suo bureau esecutivo, fra i candidati provenienti da Spagna, Italia, Francia, Egitto, Libano, Malta, Palestina e Tunisi. A darne notizia è il Collegio Ufficiale di Architetti delle isole Baleari, che farà da anfitrione alle tredici associazioni e ordini professionali, che parteciperanno a dibattiti e tavole rotonde sugli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, fissati dall'Agenda Urbana 2030 e concordati nel 2015 dai leader mondiali nel Vertice dello Sviluppo Sostenibile. La corretta gestione dell'acqua, l'uso efficiente dell'energia in rapporto con il cambio climatico, la conservazione dei beni culturali e il Mediterraneo e le migrazioni, i temi sul tappeto degli incontri. In programma, la tavola rotonda aperta al pubblico 'La forma dell'acqua. Waterarchitecture', sulle soluzioni sostenibili e innovatrici a uno dei problemi più scottanti della conca del Mare Nostrum, qual è quello della gestione delle risorse idriche in situazioni di emergenza nelle aree urbane.



